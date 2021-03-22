Portekiz - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Portekiz - Azerbaycan maçını izlemek isteyenler, internette Portekiz - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularıyla aratamaya başladı. Biz de bu heyecan dolu maç ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

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Portekiz - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları şu sıralara internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de A Grubunda yer alan bu zorlu maçla ilgili detayları haberimizde yer verdik. PORTEKİZ - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda ilk maçında Azerbaycan takımı Portekiz'e konuk olacak. Heyecan dolu geçecek karşılaşma, 24 Mart Çarşamba günü Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye televizyonlarında canlı olarak verilmeyecek olan maç, saat 22:45'de başlayacak. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü