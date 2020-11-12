Uluslar Ligi maçları öncesinde yapılan hazırlık maçlarında gecenin en farklı skorunu Portekiz, Andorra'yı 7-0 alarak aldı. İlk yarısında yalnızca 2 gol olan mücadelenin ikinci yarısında tam 5 gol geldi. Nefes kesen karşılaşmada, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Andorra'ya adeta acımadı.

Pedro Lomba Neto (8), Paulinho (29), Renato Sanches (56), Paulinho (61), İlk yarısı 2-0 biten mücadelenin golleri; Emili Garcia (k.k-76), Cristiano Ronaldo (85) ve Joao Felix'den (88) geldi.

Portekiz 14 Kasım akşamı Fransa'yı ağırlayacak.