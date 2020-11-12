2020-2021 Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Nazilli Belediyespor, Tokatspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahramanmaraşspor 0 - 0 Sarıyer / Maç Özeti2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 4 Manisa / Maç Özeti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Portekiz, hazırlık maçında zayıf rakibi Andorra'ya acımadı: 7-0

Portekiz, hazırlık maçında zayıf rakibi Andorra'ya acımadı: 7-0

Portekiz, Uluslar Ligi öncesinde hazırlık maçında karşılaştığı Andorra'ya karşı tarihi bir galibiyet aldı. Cristiano Ronaldo'nun takımı, Andorra'yı 7-0 mağlup etti.

Uluslar Ligi maçları öncesinde yapılan hazırlık maçlarında gecenin en farklı skorunu Portekiz, Andorra'yı 7-0 alarak aldı. İlk yarısında yalnızca 2 gol olan mücadelenin ikinci yarısında tam 5 gol geldi. Nefes kesen karşılaşmada, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Andorra'ya adeta acımadı. 

Pedro Lomba Neto (8), Paulinho (29), Renato Sanches (56), Paulinho (61), İlk yarısı 2-0 biten mücadelenin golleri; Emili Garcia (k.k-76), Cristiano Ronaldo (85) ve Joao Felix'den (88) geldi.

Portekiz 14 Kasım akşamı Fransa'yı ağırlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT