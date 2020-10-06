Futbolun uluslararası çerçevede en büyük temsilcilerinden olan Portekiz ve İspanya, hafta sonu oynanacak olan Uluslar Ligi maçları öncesinde hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu mücadele hakkındaki detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı galibiyetle kapatmıştı. İspanya ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Portekiz, İspanya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Uluslar Ligi'nde Fransa'ya konuk olacak. Almanya ise İsviçre'yi ağırlayacak. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde..

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Portekiz ve İspanya arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Jose Alvalade Stadında görülecek. Koronavirüs nedeniyle zorlu mücadele, seyircisiz olarak oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak olan Portekiz - İspanya maçı, S Sport 2'de naklen yayınlanacak. S Sport 2 kanalını izlemek için D-Smart aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.

S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Rui Patricio, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo

İspanya: David de Gea, Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Sergio Reguilon, Fabian Ruiz, Rodri, Dani Ceballos, Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Ansu Fati