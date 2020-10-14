UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin heyecanla ve merakla takip ettiği birbirinden keyifli maçlar devam ediyor. Portekiz ve İsveç'in karşılaşacağı Uluslar Ligi'nde karşılaşma hakkında tüm detayları haberimizde verdik. UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'de mücadele eden Portekiz ve İsveç, zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Grupta henüz puanı bulunmayan İsveç, 4 takım arasından sonuncu sırada bulunuyor. Portekiz ise 7 puanla lider konumda. Peki, Portekiz - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PORTEKİZ - İSVEÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi'nde Portekiz ve İsveç karşı karşıya geliyor. Estadio do Lumiar (Jose Alvalade) Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic olacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

HANGİ KANALDA?

Bu akşam 21.45'te başlayacak olan Portekiz - İsveç maçı, UEFA TV kanalından naklen yayınlanacak. UEFA TV kanalını izlemek için abone olmanız gerekmektedir.

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI!

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1

21:45 İtalya - Hollanda ( S Sport 2)

21:45 Polonya - Bosna-Hersek (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2

21:45 İngiltere - Danimarka (S Sport Plus)

21:45 İzlanda - Belçika (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3

21:45 Hırvatistan - Fransa (S Sport Plus)

21:45 Portekiz - İsveç (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1

21:45 Norveç - Kuzey İrlanda (UEFA TV)

21:45 Romanya - Avusturya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2

21:45 İskoçya - Çekya (UEFA TV)

21:45 Slovakya - İsrail (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3

21:45 Rusya - Macaristan (UEFA TV)

21:45 Türkiye - Sırbistan (TRT SPOR)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4

19:00 Finlandiya - İrlanda Cum.

21:45 Bulgaristan - Galler

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2

21:45 Estonya - Ermenistan

21:45 Makedonya - Gürcistan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3

21:45 Yunanistan - Kosova (UEFA TV)

21:45 Moldova - Slovenya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4

19:00 Litvanya - Arnavutluk (UEFA TV)

21:45 Beyaz Rusya - Kazakistan