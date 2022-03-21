Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunu ikinci sırada tamamlayan Milli takım, A grubu ikincisi Portekiz ile play-off turunda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimizin bu heyecan dolu maçını izlemek isteyen taraftarlar ise internette Portekiz – Türkiye Dünya Kupası Elemeleri play-off maçı canlı izle | Portekiz – Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linki arıyor. Yayın linkine haberimizde...

PORTEKİZ – TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

Portekiz – Türkiye maçı 24 Mart 2022 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Portekiz – Türkiye play-off maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

PORTEKİZ – TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Portekiz – Türkiye maçı TRT 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1'i izlemek için Portekiz – Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.