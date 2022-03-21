Portekiz – Türkiye Dünya Kupası Elemeleri play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cübbeli Ahmet Hoca, "Zinadan doğan çocuklar cennete giremez" dedi, yer yerinden oynadı! O soru infiale yol açtı!Güzelliği karşısında Ali Koç'un bile kayıtsız kalamadığı Sera Vrij, bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Ferdi Kadıoğlu doğru tercih yapmış"Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı: Haftalık vaka sayıları belli oldu! İşte zirvedeki il...Mezar açıldı gerçek ortaya çıktı. Eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkarak öldürmüş!Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Sevabı, fazileti nedir?Cimbom'da Erick Pulgar krizi! O hareket İtalyanları kızdırdı, Galatasaray ile Fiorentina karşı karşıya geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Forum Metaverse" programında konuştu: İHA, SİHA yapamıyorsanız köle olmayla karşı karşıyasınızTunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: 95 kişi yaralıMaraş Katliamı nedir? Ne zaman oldu? Neden oldu? | 19 Aralık 1978 Maraş katliamı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Portekiz – Türkiye Dünya Kupası Elemeleri play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz – Türkiye Dünya Kupası Elemeleri play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki Portekiz – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Portekiz – Türkiye Dünya Kupası Elemeleri play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunu ikinci sırada tamamlayan Milli takım, A grubu ikincisi Portekiz ile play-off turunda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimizin bu heyecan dolu maçı futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan 'Portekiz – Türkiye Dünya Kupası Elemeleri play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularını haberimizde yanıtladık. İşte cevaplar...

PORTEKİZ – TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz – Türkiye maçı 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz – Türkiye maçı TRT 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT