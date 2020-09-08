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  3. Portekiz'den, İsveç karşısında net galibiyet: 0-2

Portekiz'den, İsveç karşısında net galibiyet: 0-2

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta, Portekiz ve İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Portekiz, grupta ikinci galibiyetini aldı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İsveç ve Portekiz karşı karşıya geldi. Mücadeleden net bir galibiyet ayrılan Portekiz, 2-0'lık sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini aldı. 

İsveç'te oynanan maçta, mücadelenin 44. dakikasına Svensson kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın hemen ardından Cristiano Ronaldon'un 45+1'de bulduğu frikik golüyle İsveç, soyunma odasına buruk girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Portekiz, Ronaldo'nun 72. dakikadaki nefis golüyle maçın skorunu belirledi. Portekiz bu sonuçla gruptaki iki maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti.  

İSVEÇ - PORTEKİZ ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak olan İsveç - Portekiz, Uluslar Ligi mücadelesi, Friends Arena stadında oynanacak. Karşılaşmayı, Hollandalı hakem, Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını, Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubun önemli maçı, Portekiz - İsveç arasında oynanacak. 8 Eylül TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadelenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor. Ancak karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, UEFA TV'den takip edebilirler.

İLK 11'LER 

İsveç: Olsen, Krafth, Helander, Jansson, Augustinsson, Forsberg, Svensson, Kulusevski, Olsson, Berg, Isak

Portekiz: Lopes, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Felix, Ronaldo

Onur Çelik
Spor Editörü


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