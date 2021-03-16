Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?
Portekiz'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Portekiz'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Portekiz hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Portekiz ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa Kıtası'nın en batısındaki ülkedir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya ile, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir.
Portekiz'in Başkenti?
“Lizbon” şehri Portekiz'in başkentidir.
Portekiz'in Para Birimi Nedir?
“Euro” Portekiz'in para birimidir.
Portekiz'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Portekiz'in telefon alan kodu : + 351
Portekiz'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Portekiz
Portekiz'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Lizbon
Portekiz'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Portugal
Portekiz'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Lisbon
Portekiz'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Lisboa
Portekiz'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Portugal
Portekiz'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Portekizce