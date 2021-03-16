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Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

Portekiz'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Portekiz'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Portekiz hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

Portekiz ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa Kıtası'nın en batısındaki ülkedir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya ile, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Portekiz'in Başkenti?

“Lizbon” şehri Portekiz'in başkentidir.

Portekiz'in Para Birimi Nedir?

Euro Portekiz'in para birimidir.

Portekiz'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Portekiz'in telefon alan kodu : + 351

Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

Portekiz'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Portekiz

Portekiz'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Lizbon

Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

Portekiz'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Portugal

Portekiz'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Lisbon

Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

Portekiz'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Lisboa

Portekiz'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Portugal

Portekiz'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Portekizce

Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

Portekiz'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Portekiz'in Bayrağı Nasıldır?

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