Porto 1-5 Liverpool | MAÇ SONUCU

Avrupa futbolunun en nemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Portekiz ligi devi Porto ile İngiltere ligi devi Liverpool karşı karşıya geldi. Porto, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool 6 puanla B grubunda liderliğe otururken Porto ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

PORTO 1-5 LİVERPOOL

Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı.

Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.