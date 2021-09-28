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Porto 1-5 Liverpool | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Porto ile Liverpool karşı karşıya geldi, Konuk ekip Muhammed Salah (29, Sadio Mane ve Roberto Firmino'nun (2) golleriyle sahadan 5-1 üstün ayrıldı. Porto'nun tek golü ise Mehdi Taremi'den geldi.

Porto 1-5 Liverpool | MAÇ SONUCU

Avrupa futbolunun en nemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Portekiz ligi devi Porto ile İngiltere ligi devi Liverpool karşı karşıya geldi. Porto, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool 6 puanla B grubunda liderliğe otururken Porto ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Porto 1-5 Liverpool | MAÇ SONUCU

PORTO 1-5 LİVERPOOL 

Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı.

Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.

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