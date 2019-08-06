Porto, Aboubakar'a Beşiktaş izni verdi!

Beşiktaş'ın gözü eskilerde! Aboubakar için çabalar gündemde.

Burak Yılmaz'ın Udinese'ye karşı oynanan maçta sakatlanması sonrası forvet arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlı yönetim, listenin ilk sırasına eski golcüsü Aboubakar'ı yazdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sakatlık sorunlarıyla uğraşan ve Porto'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcu, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun tercihleri arasında yer almıyor.

Porto'nun forvet hattındaki oyuncu rotasyonu geniş olduğu için, Aboubakar'ın transferi konusunda Beşiktaş'ın eli oldukça güçlü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMADI

Son olarak Porto'nun, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılacağı Krasnodar maçı öncesi UEFA'ya verilen oyuncu listesine Aboubakar'ı dahil etmemesi, 27 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştırdı.

Porto'da kalmayı düşünmeyen Aboubakar'ın siyah-beyazlı kulübe dönmeyi çok istediği belirtildi.

Aboubakar'ın kadroya alınmadığı listede şu isimler bulunuyor: Marchesín, Vaná e Mbaye (guarda-redes), Tomás Esteves, Pepe, Marcano, Bruno Costa, Luis Díaz, Romário Baró, Nakajima, Marega, Alex Telles, Tecatito Corona, Manafá, Mbemba, Zé Luís, Danilo, Osorio, Saravia, Otávio, Sérgio Oliveira, Soares e Fábio Silva.

2016-2017 sezonu boyunca siyah-beyazlı formayı giyen ve her fırsatta Beşiktaş'ı çok sevdiğini dile getiren Aboubakar, Türkiye kariyeri boyunca oynadığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

Vincent Aboubakar kimdir

Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Yaounde, Kamerun’da doğmuştur.

Tam adı Vincent Paté Aboubakar’dır. Babasının adı Edouard Aboubakar’dır.

Vincent Aboubakar, Kamerun’da ladığı “Cotonsport Garoua” takımında 2009 yılında profesyonel oldu.

26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer oldu.

Vincent Aboubakar 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient’e bonservis bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atarken 8 de asist yaptı.

24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transfer oldu. Porto’da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş’a bir yıllığına kiralık olarak geldi.

1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andırıyor. Kariyerinde yalnızca iki kez sakatlandı ve toplam 19 gün sahalardan uzak kaldı.

Altyapı Kariyeri :

2006-2008 - Cotonsport Garoua

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009-2010 - Cotonsport Garoua

2010-2013 - FC Valenciennes

2013-2014 - Lorient

2014-2016 - Porto

2016 - ----- - Beşiktaş (kiralık)

Millî Takım Kariyeri :

2009-2010 - Kamerun U-20

2010 - Kamerun