Porto - Chelsea maç özeti izle 0-2! Chelsea, Porto'yu Mount ve Chilwell ile yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda sürprize imza atarak Cristiano Ronado'lu Juventus'u geçen Porto ile Atletico Madrid'i geçen Chelsea çeyrek final ill maçında karşı karşıya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán stadyumunda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetti.

32.dakikada Chelsea Mason Mount'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklardan gol çıkmazken maçın 84.dakikasında Porto savunmasının arkasına yollanan uzun topta, Ben Chilwell topla buluştu ve ceza sahasının içine kadar topu sürdü.

Daha sonra kaleci Marchesin'i geçen Chilwell topu boş ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken Chelsea 13 Nisan Salı günün oynanacak olan maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

PORTO - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE

Porto ile Chelsea arasında oynanan maçın özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.