Porto derbisi öncesi sürpriz ayrılık! Benfica'da Jorge Jesus ile yollar ayrıldı

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Benfica Spor Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un görevine son verdiğini duyurdu.

Jesus'un ikinci Benfica serüveni yalnızca 1,5 sezon sürdü.

15 haftanın geride kaldığı Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisinde bulunuyor. Benfica ile Porto cuma gecesi karşılaşacak.

JORGE JESUS'UN ARDINDAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Benfica Spor Kulübü Başkanı Rui Costa'nun Jorge Jesus'un yerine kimi getireceği merak konusu oldu.

İtalyan basınının haberine göre, 49 yaşındaki Rui Costa, bir dönem Milan'da birlikte forma giydiği Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

42 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonu başında Juventus'ta görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Benfica için adı geçen bir başka isim ise Paulo Fonseca.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus Portekizli eski futbolcu ve teknik direktördür. Son olarak Portekiz takımlarından Benfica'yı çalıştırmıştır.

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Jorge Jesus kimdir?