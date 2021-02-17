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  3. Porto Juventus maç özeti izle 1-2!

Porto Juventus maç özeti izle 1-2!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçında Porto evinde konuk ettiği Juventus'u 2-1 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Avrupa'nın en prestijli kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan koronavirüs salgının gölgesinde yeniden başladı. Son 16 Turu maçları ile başlayan futbol mesaisi Porto ile Juventus arasında oynanan maç ile devam etti. 

PORTO AVANTAJI KAPTI

Estadio Do Dragao stadyumunda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetti. Heyecana sahne olan maçta Porto, Juventus'u Taremi ve Marega'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Juventus'un tek golünü ise 82.dakikada Chiesa attı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral ise 35.dakikada Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu. 

Porto Juventus maç özeti izle 1-2!

PORTO JUVENTUS MAÇ ÖZETİ İZLE

Porto ile Juventus arasında oynanan mücadelenin özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

MÜCADELENİN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Porto Juventus maç özeti izle 1-2!

Tayfun Altuntaş
Editör
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