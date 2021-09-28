Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı Porto ile Liverpool'un karşılaşacağı maçla sürecek. Bu heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internette Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...
PORTO - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.
Porto'da, Dragão Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.
PORTO - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.
PORTO - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Exxen şifreli bir platform olduğundan bu baçı izlemek isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.