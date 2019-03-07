Porto, uzatmalarda turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Roma'yı rövanşta uzatma dakikalarında eski Galatasaraylı Telles'in penaltıdan attığı golle 3-1 mağlup eden Porto, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto, sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı konuk etti. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadele tempolu başladı. Ev sahibi ekip, 26. dakikada Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi 36. dakikada Cüneyt Çakır'ın beyaz noktayı göstermesiyle penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan De Rossi skoru 1-1 getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya Porto hızlı başladı. 53. dakikada Marega'nın fileleri havalandırmasıyla ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. 90 dakika bu skorla sonuçlanınca karşılaşma uzatmalara gitti. 115. dakikada ceza sahası içinde Florenzi, Fernando'ya faul yapınca Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen eski Galatasaraylı oyuncu Telles, fileleri havalandırdı ve Portekiz ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan milli oyuncu Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı Roma'nın kadrosunda yer almadı.

Kaynak: İHA