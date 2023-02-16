Portu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Portu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Portu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Portu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Portu 21 Mayıs 1992 tarihinde Beniel şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Portugués Manzanera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Portu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Portu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Portu'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Portu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/portu

http://www.instagram.com/cristianportugues/

Portu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Portu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Portu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Portu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2010 yılında V. Mestalla

5 Temmuz 2014 yılında Albacete

1 Temmuz 2016 yılında Girona FC

1 Temmuz 2019 yılında Sociedad

1 Temmuz 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2023 yılında Sociedad

Portu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Portu şuan Getafe takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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