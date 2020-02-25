Posbıyık “Belediye olarak desteğimiz herzaman sizlerle”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Ereğli'de göreve başlayan Emniyet Müdürü Hakan Çelik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Günaydın'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve CHP Grubu Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Ereğli Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye olarak güvenlik kuvvetlerinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Posbıyık, "Ereğli'deki görevinizde başarılar diliyorum. Belediye olarak her zaman desteğimiz sizlerle olacaktır" dedi.

Emniyet Müdürlüğü binasının taşınma süreciyle ilgili bilgi aktaran Müdür Çelik de Başkan Posbıyık ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve beraberindekiler daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atanan Osman Günaydın'ı ziyaret ederek görevinde başarı dilediler. Günaydın, Başkan Posbıyık'a ve ekibine ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: İHA