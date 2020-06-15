Posbıyık, Erdemir yönetimini masaya çağırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ile yaşanan sorunları masada çözmek istediklerini belirterek yöneticileri masaya çağırdı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilçede faaliyet gösteren OYAK'a bağlı Erdemir'in de tüm kurumlar gibi yasalara uyması gerektiğini söyledi. Erdemir'in hava kirliliğine karşı gerekli önlemleri almadıklarını dile getiren Posbıyık "Biliyorsunuz, Zonguldak +1 diye geçiyor. Neden? Çünkü Zonguldak madenci şehri, sanayi kenti Termik santraller var. Korona virüsün hava kirliliği ile kötü çevre koşulları ile bağı olduğu ifade ediliyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ereğli'de de Erdemir var. Erdemir'den kaynaklı kirlilik yükünü izliyoruz. Maalesef yeterli önlem alınmıyor; şehrimizde solunum yolları hastalıklarının, löseminin, kanserin hızla çoğaldığını hepimiz biliyoruz" dedi.

OYAK'ın Erdemir'de tek derdinin üretimi artırmak ve daha fazla kar elde etmek olduğunu belirten Posbıyık, kendilerinin de halkın temsilcisi olarak Ereğli halkını, çalışanları, sanayicileri, nakliyecileri, taşeron işçileri, sosyal dayanışmayı, istihdamı, insan haklarını umursadıklarını vurguladı. Posbıyık Erdemir'in çevre kirliliğini engellemek için gerekli yatırımları yapmadıklarını gözlemlediklerini anlattı.

"Diyalogla çözülebilecek sıkıntılarımız söz konusu"

Erdemir ile yaşanan sorunları diyalog yolu ile çözmek arzusunda olduklarını ifade eden Posbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Bu şehrin yerel yönetimi olarak ortaya çıkan sorunları diyalog ile çözmeye çalışıyoruz. Diyalogla çözülebilecek konularımız, sıkıntılarımız söz konusu. Bir emlak vergisi, elektrik ve havagazı, yangın vergisi sorunumuz var. İmar kirliliği sorunumuz var, ruhsat sorunlarımız var, çevre kirliliği sorunumuz var. Bu konular sorun yumağı haline gelmeden çözülebilsin diye belediye olarak üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yapmaya gayret ediyoruz. ERDEMİR-OYAK'ın da böyle bir yaklaşım içinde olmasını bekliyoruz. Ama yıllarını Ereğli'ye ve ERDEMİR'e vermiş bir kişi olarak iddia ediyorum. Bizim bu konularla ilgili diyalog içinde olabildiğimiz ERDEMİR'deki ara kademe yöneticileri, karar verme noktasındaki üst kademe yöneticilere ya eksik bilgi aktarıyorlar, ya yanlı ve yanlış bilgi veriyorlar. Ya da eskiden yaptıkları yanlışlıkların ortaya çıkmasını örtebilmek için yanlışlarında ısrar ediyorlar. Biz, yasal olanı talep ediyoruz. Erdemir'in yasal yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmelerini bekliyoruz. Başta emlak ve imar mevzuatı açısından ve diğer konularda tespitini yaptığımız eksik ve hatalı beyan ve belgelerin düzeltilmesini istedik. Biliyorsunuz İMAR AFFI "olarak bilinen süreç 31.12.2019 tarihi itibarıyla bitti. Defalarca yazılı, sözlü bildirimde bulunduk. İmar affından yararlanıp yapı kayıt belgesi alınmış ise bildirmelerini istedik. Maalesef bu bilgi ve belgeler tarafımıza sunulmadı. Belediyemiz tarafından yürütülen emlak vergisi ile imar mevzuatı çalışmaları yasal zorunluluk olup, tüm işlemler bu çerçevede yürümeye başladı. Yerel yönetim olarak yasal olarak yapmakla yükümlü olduğumuz işlemleri yapmak zorunda kaldık."

"Yapıların bazıları ruhsatsız"

Kdz. Ereğli ilçesinde tüm vatandaşlar ile sanayi kuruluşlarının elektrik ve havagazı tüketim vergisi, emlak vergisi ödediğini, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi aldığını hatırlatan Posbıyık, Erdemir'in ise bu vergilerin bazılarını ödemediğini, bazılarını eksik ödediğini ve ruhsata tabi yapılarının bazılarının ise ruhsatsız durumda olduğunu söyledi. Başkan Posbıyık açıklamasının devamında

Belediye olarak bu konularla ilgili defalarca söyledik, yazdık. Harekete geçilmeyince bu hususlarla ilgili işlemler yapmaya başladık. Halen bu işlemler devam etmektedir. Fabrika sahasının planlamasından, yapıların ölçülmesinden, imar ve ruhsat hukuku yönünden pek çok problem var. Bunların sonuçları var. Bu sonuçlar konusunda üst kademe yöneticilere doğru bilgi gitmiyor.

Belediyemiz yasal hakkını arıyor, arayacak. Yasal yükümlülüklerimiz var. Belediyenin zaman kaybetmeye vakti yok." Şeklinde konuştu.

Posbıyık, Erdemir'i masaya çağırdı

Erdemir ile belediye arasında yaşanan sorunlar ve kendilerinin yaklaşımıyla ilgili bilgiler veren Posbıyık açıklamasında şu sözlere yer verdi; Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 4.5 milyon metrekarelik bir alana sahip. Bunun 2 milyon 250 bin metrekaresi Hazine arazisi, 1 milyon 200 bin metrekaresi deniz cürufla doldurularak kazanılan alan, 50 bin metrekaresi Belediye ve şahıs arazileri. Özel Güvenlik Bölgesi gerekçesi ile belediyenin ve vatandaşın arsaların kullanımını da engelliyorlar. Bu hususta da harekete geçeceğiz. ERDEMİR'e sorunları çözmek üzere birçok kez çağrı yaptık, yapıyoruz. İki ay önce İdare Meclisi Başkanı'yla İstanbul'da yemekte bir araya geldim. Burada yaptığımız görüşmede, karşılıklı olarak konuları ele aldık. Kendilerinin yanlış bilgilendirildiğini orada da söyledim. Başta yüksek fırın ruhsatı olmak üzere bir kaç ruhsatın kendileri için öncelikli olduğunu söylediler. Biz zaten tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi ERDEMİR'in de ruhsat başvuruları konusunda gereken çalışmaları sürdürüyorduk. Döner dönmez konuyla ilgilendim. Söz konusu ruhsat başvurusunda ERDEMİR'in kendi iç müdürlüklerinden ve yapı denetim firmasından kaynaklanan eksiklikleri ve neler yapmaları gerektiğini, derhal bildirdik. Gereken adımları attık. Biz de onlardan Ereğli halkı ve Belediye olarak, kanunların ve mevzuatın emrettiği adımları atmalarını bekledik. Bunların neler olduğu konusunda kendilerini bilgilendirmiştim. Görüşmemiz sırasında gayet olumlu yaklaştı. Kendilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda gerekli adımları atacağını, bizzat konuyla ilgileneceğini söyledi. Ama bugüne kadar hiçbir olumlu adım atmadıkları gibi görüşmekten de kaçınıyorlar.

Yine aynı görüşmede ifade ettim. İki tarafın teknik heyetleri bir araya gelseler konulara açıklık getirileceğini ve sorunların çözüleceğini söyledim. Ancak hiçbir cevap alamadık. Bu konuları Ereğli ve Ereğli halkı için çözüme kavuşturmak zorundayız. OYAK Genel Kurulu'nun bu konuyu ele almasını ve duyarlılık göstermesini talep ediyorum. Fabrika içinde belediyeden izin almadan yapı yapamazlar. Yaparlarsa kaçak olur. İzin alamadan yapıya ek yapamazlar. Yaparlarsa kaçak olur. Fabrikada yapılan inşaatların ölçümlerine ait bilgi ve koordinatlar bizde bulunuyor. ERDEMİR yetkililerinde bu bilgiler yok. Yaptığımız tespitlere dayalı olarak gerekli ceza kesildi. Teknik ekibimiz fabrika sahasında Belediyemizce yapılaması yasal zorunluluk olan çalışmalarını halen sürdürüyor. Söz konusu çalışma kapsamında tespit edilen, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapılar kanun gereğince savcılığa da bildirilmiştir. OYAK-ERDEMİR yönetimine yeniden çağrı yapıyorum. Ereğli halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kanunların elverdiği ölçüde Ereğli halkının haklarının korunması adına tüm gayretimizle mücadele edeceğiz. Tüm sorunlar masada duruyor. Diyalog yolu ile tüm bu sorunların çözümü de mümkün. Masaya gelin. Ereğli halkının haklarını biz temsil ediyoruz."

Kaynak: İHA