Survivor'ın ardından izleyenleri ekrana kilitleyen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Final turu öncesi düellolar sürerken şeflerin 40 dakika içerisinde yapmalarını istediği künefeyi yapamayan Aleyna, Beste ve Gülşah üçlüsünden bu kez Poşe Yumurtasını yapmaları istendi. Bu kapsamda poşe yumurtanın nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. Peki Poşe yumurta nedir? Nasıl yapılır? Nasıl olur? İşte detaylar...

POŞE YUMURTA NEDİR?

Poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemidir. Derin kaynayan suda pişirme yöntemi kullanılan poşe yumurta tarifinde yumurtanın akının katılaşmış, sarısının da yoğunlaşmış olması gerekiyor. Suda pişirirken yumurta beyazının asla dağılmaması gerekiyor. Servis ettiğinizde sarısını kestiğinizde ise içinin akışkan olması onun iyi piştiğinin bir kanıtı.

POŞE YUMURTA YAPMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKLİDİR?

Poşe yumurta pişirmek için şu malzemeler gereklidir:

-1 adet taze yumurta

-Su

-Sirke (isteğe bağlı)

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR? NASIL OLUR?

İlk olarak tencereye üç parmak kadar su doldurun ve kaynamaya bırakın. Burada tencere seçimi de önemli. Yayvan ve sığ bir tencerede poşe yumurtanız daha iyi pişecektir.

Poşe yumurtanın kusursuz bir kıvam alması için suyun ısısı yaklaşık 80-85 derece olmalı, unutmayın.

Genelde yumurtaların daha kolay katılaşması ve yumurtanın dağılmadan daha düzgün bir formda kalmasına için kaynayan suya sirke ilave ediliyor. Dilerseniz siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu noktada 1 tatlı kaşığı sirke eklemeniz yeterli. Ayrıca suya bir çimdik tuz da ekleyebilirsiniz.

Su, ocakta kaynarken yumurtanızı hazırlayın. Poşe yumurta tekniğinin en önemli noktalarından biri yumurtanın direkt suya kırılmaması. Yumurtayı önce küçük bir kaseye şeklini bozmadan kırmanız gerekiyor.

Su kaynama noktasına yaklaştığında altını kısın. Suyun asla tam kaynama noktasına gelmemesi gerekiyor. Zira bu yumurtaların haşlanmış yumurta kıvamına gelmesine ve sertleşmesine yol açar. Bizim istediğimiz ise yumurta sarısının akışkan kalması.

Şimdi diğer çok önemli bir teknik noktaya geldik. Tıngırdamakta olan tencere içindeki suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün. Ardından bu girdabın ortasına kasedeki kırılmış yumurtanızı çok dikkatli bir şekilde bırakın.

Poşe yumurtanız 3-5 dakika içinde hazır olacaktır. Risk almak istemiyorsanız yumurtanın pişip pişmediğini şu şekilde test edebilirsiniz: Yumurtayı tencereden delikli bir kaşıkla alın ve bir çay kaşığıyla hafifçe dürtün. Yumurta akı eğer yumuşaksa yine aynı dikkatle suya bırakın ve biraz daha pişirin.

Yumurtanın beyazı katılaşıp sarısı yoğunlaşınca delikli bir kaşıkla yumurtayı suyun içinden alın ve süzdükten sonra hemen sıcak sıcak servis edin. Unutmayın poşe yumurta soğuyunca kıvamını hemen kaybedecektir.

Kaynak: Yemek.com