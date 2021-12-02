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Poşet fiyatına zam geldi mi? Market poşet fiyatları 2022!

Market poşet fiyatlarına zam yapılacağı konusu gündeme gelmişti. Vatandaşlar güncel poşet fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar. Peki, Poşet fiyatına zam geldi mi? İşte Market poşet fiyatları 2022!

Poşet fiyatına zam geldi mi? Market poşet fiyatları 2022!

Market poşetine zam iddiaları konuşuluyordu. Konu sosyal medyada da konuşuldu. Poşetlere zam iddiası sosyal medya üzerinden de dile getirildi. An itibariyle 25 kuruş olan poşet ücretinin gerçekleşecek zamla birlikte 1 liraya yükseleceği söylenmişti. Bu bağlamda, Poşet fiyatına zam geldi mi? işte  market poşet fiyatları 2022! Detaylar haberimizde...

Poşet fiyatına zam geldi mi? Market poşet fiyatları 2022!

POŞET FİYATINA ZAM GELDİ Mİ? MARKET POŞET FİYATLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sektör temsilcilerinin görüşlerini de içeren komisyon raporunu inceledi. Bakan Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulmasında karar kıldı. 

Uygulama 2019 yılında başlatılmıştı ve uygulama çerçevesinde plastik poşetler tane olarak 25 kuruştan satılmaktaydı. 

Sözü edilen tutar 2020 ve 2021 senelerinde de değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmayı sürdürmüştür.

Poşet fiyatına zam geldi mi? Market poşet fiyatları 2022!

POŞET KULLANIMINDA YÜZDE 75 AZALMA

Plastik poşet kullanımında 2019 ve 2020 yılları için yüzde 75'lik bir azalma yaşandı.

Ücretli poşet uygulamasıyla birlikte bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmiş oldu. 

Poşet fiyatına zam geldi mi? Market poşet fiyatları 2022!

Bu azalmayla beraber ülkede plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçildi ve yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlanmış oldu.

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