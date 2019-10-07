Poşet kullanımının zararlarını işte böyle anlattılar

Kütahya'nın Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçe pazarında poşet kullanımının zararlarını farklı bir proje ile anlattı.

Öğrenciler, son günlerde kamu spotunda yer alan "7. Kıta Temsilcilisi" gibi giyinerek meydanlarda dolaştı. Vatandaşların ilginç bakışları içerisinde çarşıda gezen öğrenciler poşet kullanımının zararlarını anlatmaya çalıştı.

Vatandaşlardan tarafından hoş karşılandıklarını belirten, Öğrencilerden Sümeyra Kaygısız, "Biz poşet kullanımının azaltılmasını istiyoruz. Bu yüzden dikkat çekmek için böyle bir proje yaptık. Projemizi de pazarda bulunan abilerimize, ablalarımıza danışmak istedik. Çöp poşetinin azaltırsanız sevinirim" dedi.

Çöp poşeti giyen Zafer Demir, "Ben 7. Kıta Temsilciliğinden Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesini ziyaret amaçlı gelmiştim. Plastik poşetlerin azaltılmasını istiyoruz. Bu nedenle plastik poşetlerimizden dolayı 7. Kıta diye bir şey kalmadı. 7. kıtanın neredeyse yüzde 80'ini çöp poşeti olmuştur. Bu yüzden hayvanlarda ölmektedir" diye konuştu.

İlkay İlknur Ünver Avaçar, "Derslerimizde denizlerdeki kirlilik oranlarını işlemiştik. Farklılık oluşturmak adına öğrencilerimizden güzel bir pano hazırlamasını istemiştik. Öğrenciler ilk önce pano hazırlamaya başladılar ama bu gurubumdaki öğrencilerim, bana çok farklı proje ile geldiler. Son zamanlarda 7. Kıta diye bir ülkenin var olduğu ve kamu spotu şeklinde birçok haber kanallarında görmüştük. Çocuklar bunların bana bilinçlendirmesini Domaniç'te yapabiliriz diye bir fikir ile geldiler. Bu benim çok hoşuma gitti. Hatta öğrencilerimiz kendisi dedi ki "ben öğrenci olarak gelebilirim Domaniç'e ve bu şekilde tanıtım yapabiliriz" dediler ve 7. Kıta'dan gelen öğrencimiz diğer arkadaşları ile birlikte poşet kullanımının zararlarını anlatmak istedikleri için halkın içine indiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA