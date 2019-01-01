İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.

İnegöl'de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak'tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Tane G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

Poşete para vermemek için montunu poşet yaptı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.