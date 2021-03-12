Poşetin içinden bebek cesedi çıktı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi İlkkurşun Tepesi mevkisinde,Yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisindeki bebek cesedi bulundu. Durum bölgeden geçen bir şahıs tarafından fark edildi.

BİR GÜNLÜK BEBEK

Cesedi bulan şahsın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı.

Göbek bağının ise hala üzerinde olduğunu tespit edilen bebeğin bugün doğduğu tespit edildi.

Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin cesedi işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)