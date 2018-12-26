Poşetini alan geldi, karda doyasıya eğlendi

Gümüşhane'de kar yağışının ardından okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte kent merkezinin dik rampalarında poşetlerin üzerinde kaydı.

Akşama kadar devam eden ve il merkezinde 20 santimetreyi aşan kar kalınlığının ardından il genelinde okulların da 1 gün tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, gecenin karanlığında şehrin yüksek apartmanlarının arasında dik rampalarda kayarak doyasıya eğlendi. Evlerden getirdikleri poşetleri kullanan çocukların bazıları poşetlerin içerisini yumuşak ve hızlı olması için karla doldururken, zaman zaman tehlikeli anlar yaşanan bölgede çocuklar kaymanın tadını doyasıya çıkardı.

Oldukça dik olması nedeniyle kar yağışının ardından araçların inip çıkamadığı İnönü Mahallesi Aydın Doğan Caddesindeki dik rampada kayan çocukların sesini duyan komşuları da poşetleriyle bölgeye gelerek çocukların mutluluğuna ortak oldu.

"Poşetin içerisinde kar dolduruyorum ki hem yumuşak olsun hem de daha hızlı gitsin"

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar anne ve babalarıyla eğlencenin doruğuna ulaşarak kahkahaları apartman duvarlarında yankılanan çocuklardan 10 yaşındaki Kayra Yücel, kar yağışının ardından abisi ve annesiyle birlikte poşetle kaydıklarını belirterek, "Okulların tatil olması nedeniyle çok mutluyuz. Poşetle kayıyorum. İçerisinde de kar dolduruyorum ki hem yumuşak olsun hem de daha hızlı gitsin. Kayak eğitimi de almıştım zaten" dedi.

Kardeşiyle birlikte kızakla kayan çocuklardan Ahmet Sefa Ergin de tatili fırsat bilerek gecenin ilerleyen saatlerine kadar kaydıklarını ve çok eğlenceli olduğunu söyledi. Kaydıkları yere araç gelmediği için tehlikesi olmadığını kaydeden Ergin, şehir merkezinde kaymanın ayrı bir zevki olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA