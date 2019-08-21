Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi

Üç yıldır Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Kaymakamı Enver Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine tayini çıkan Kaymakam Yılmaz'ın veda yemeğine ilçe resmi kurum müdürleri, memurlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Cahit Ulgar, üç yıldır kaymakamla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programa katılanla yaklaşık 200 kişinin de teker teker düşünceleri alındıktan sonra Kaymakam Enver Yılmaz, Posof'un güzelliği ve doğasının adeta hayal bile edilemeyecek kadar olduğunu, ancak bunu Posofluların da bilmesi gerektiğini vurgulayarak Posof u terk etmemeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmalar sonunda Posof Belediye Başkanı tarafından Kaymakam Yılmaz'a plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekilerek program sonlandırıldı.

Kaynak: İHA