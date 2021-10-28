Posof ne demek, TDK'ya göre Posof kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Posof ne demek? Posof TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Posof kelimesi. Peki Posof ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Posof nedir, Posof kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POSOF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Posof kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Posof kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ardahan iline bağlı ilçelerden biri

