Posof’ta dolu yağışı etkili oldu

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İlçe merkezinde ağaçların dalları kırıldı.

Yaklaşık bir haftadır bölge genelinde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinde dolu şeklinde etkili oldu.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan meyve ağaçları da zarar gördü. Meyveler yerlere dökülürken, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Kaynak: İHA