Post Temizleme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Post Temizleme İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Post Temizleme İşçisi (Elle) ne iş yapar, Post Temizleme İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Post Temizleme İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Post Temizleme İşçisi (Elle) Tanımı;

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Post Temizleme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Post Temizleme İşçisi (Elle) Maaşları

Post Temizleme İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Post Temizleme İşçisi (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Post Temizleme İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.14

Meslek Adı :

Post Temizleme İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Islah veya diğer işlemlerden evvel post ve yünlü derilerden et ve yağ kalıntılarını temizleyip çıkaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Post Temizleme İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Derideki kalıntıları bıçakla kazımak veya deriyi tespit edilmiş bir çelik lama üzerine gerip kıl diplerini hasara uğratmamağa dikkat ederek ileri geri sürtmek,

b) El bıçaklarıyla derinin kalınlığını eşit bir duruma getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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