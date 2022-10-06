Post Ve Deri Ayırıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Post Ve Deri Ayırıcısı görev tanımı nedir, Post Ve Deri Ayırıcısı ne iş yapar, Post Ve Deri Ayırıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Post Ve Deri Ayırıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Post Ve Deri Ayırıcısı Tanımı;

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Post Ve Deri Ayırıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Post Ve Deri Ayırıcısı Maaşları

Post Ve Deri Ayırıcısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Post Ve Deri Ayırıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Post Ve Deri Ayırıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.15

Meslek Adı :

Post Ve Deri Ayırıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşlemden önce veya sonra post derilerini ayırıp kalitelerine göre tasnif eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Post ve Deri Ayırıcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Derilerin ağırlık, kalınlık ve renklerini muayene ve elle yoklayıp kalitesini kontrol etmek,

b) Derilerde yara damga ve haşere delikleri gibi kusurlar bulunup bulunmadığını araştırmak,

c) Benzer derileri aynı grupta tasnif etmek,

d) Muameleye elverişli derileri seçmek ve muamele edilmiş derileri inceleyip sınıflandırarak gerekenleri tekrar muamele edilmek üzere geri göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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