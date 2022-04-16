Posta Ayırım Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Posta Ayırım Memuru görev tanımı nedir, Posta Ayırım Memuru ne iş yapar, Posta Ayırım Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Posta Ayırım Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Posta Ayırım Memuru Tanımı;

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Posta Ayırım Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Posta Ayırım Memuru Maaşları

Posta Ayırım Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Posta Ayırım Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Posta Ayırım Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4412.05

Meslek Adı :

Posta Ayırım Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Postacılar Ve Tasnifleme Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yurt içinden veya yurtdışından gelen ve gidecek olan posta gönderilerinin alıcı adreslerine göre ayrımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Posta Ayırım Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pullu ve çekili mektuplara ayrı ayrı tasnif etmek,

b) Pullu posta gönderilerinin üstüne tarih damgasını pulları iptal edecek şekilde vurmak,

c) Pul ve adres noksanlıklarını kontrol etmek,

d) Posta gönderilerini gideceği şehir ve yöreye göre ayırmak ve torbalarına yerleştirmek,

e) Paketleri kurşunla mühürlemek,

f) Torbaların ve paketlerin üzerine gideceği şehir ve mahalli gösterir etiketi yapıştırmak,

g) Merkeze gelen posta gönderilerini açmak, mektupları ve kolileri ayırmak, kasalara yerleştirmek ve büyük tomarları cihet arabalarına koymak,

h) Mektup ve tebligatları alıcı adresleri öne gelecek şekilde cadde, sokak ismi ve numaralarına göre tasnif etmek,

i) Liyasları posta çantalarına koymak,

j) Taahhütlü mektuplar için, taahhütlü bildirim listesi, acil ve ekspres gönderiler için posta teslim bordrosu düzenlemek,

k) Kaybolan posta gönderileri ile ilgili işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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