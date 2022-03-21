Posta Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Posta Hizmetleri Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Posta Hizmetleri Meslek Elemanı ne iş yapar, Posta Hizmetleri Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Posta Hizmetleri Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Posta Hizmetleri Meslek Elemanı Tanımı;

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Posta Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Posta Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşları

Posta Hizmetleri Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Posta Hizmetleri Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Posta Hizmetleri Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.67

Meslek Adı :

Posta Hizmetleri Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup, kargo gibi bilgi, belge ve değerlerin belirli bir süre içerisinde sorumlu olduğu dağıtım sahasında bir yerden başka bir yere güvenli şekilde ve etik kurallar doğrultusunda taşınması işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Posta Hizmetleri Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Posta dağıtım hazırlığı yapmak,

b) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanmak,

c) İşin gerektirdiği etik kurallara özen göstermek,

d) Posta hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

e) Posta hizmetleri gönderimi ve kabulü sırasında zamanlama yapmak,

f) Semt ve bölge ayırımı yapmak,

g) Alıcı-gönderici kimlik kontrolü yapmak,

h) Kendisine kanunda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, görev ve işlemleri yerine getirir.

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