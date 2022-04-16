Posta Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Posta Şefi görev tanımı nedir, Posta Şefi ne iş yapar, Posta Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Posta Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Posta Şefi Tanımı;

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Posta Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Posta Şefi Maaşları

Posta Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Posta Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Posta Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4412.01

Meslek Adı :

Posta Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Postacılar Ve Tasnifleme Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Postanelerdeki posta hizmetlerinin genelge ve talimatlar doğrultusunda düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli organize ve kontrolleri yapan, müdür ile personel arasında koordineyi sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Posta Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Personel arasında iş bölümü yapmak,

b) Posta, telgraf, telefon, teleks, havale ve muhasebe servisinde çıkan yazıları kontrol etmek,

c) Paraflamak ve müdürü ile personeli arasında koordineyi sağlamak,

d) Sorunları çözümleye çalışmak,

e) İş hacimlerine göre servisler arasında memur değişikliği yapmak,

f) Gelen evrakları ilgili servislere havale etmek,

g) Neticesini takip etmek,

h) Dağıtıcıların cihet defterini imzalamalarını ve çalışmalarını yerinde kontrol etmek,

i) Gerektiğinde çalışmalarla ilgili rapor tanzim ederek amirine iletmek,

j) Elemanları izin, kadro, sicil durumlarını takip etmek,

k) İdari yazışmaların taslaklarını hazırlamak,

l) Şeflerin memurların posta dağıtım görevlilerinin sorunlarını halletmek,

m) Disiplinli bir şekilde çalışmalarını ve vatandaşlara davranışlarını izlemek,

n) Personeli yönetmek ve yönlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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