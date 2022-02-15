Postrestant ne demek, TDK'ya göre Postrestant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Postrestant ne demek? Postrestant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi postrestant kelimesi. Peki postrestant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre postrestant nedir, postrestant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POSTRESTANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Postrestant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Postrestant kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre postrestant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alıcısı tarafından postaneden alınmak üzere gönderilen mektup veya paket

