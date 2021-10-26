Poşu ne demek, TDK'ya göre Poşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Poşu ne demek? Poşu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi poşu kelimesi. Peki poşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre poşu nedir, poşu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POŞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Poşu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Poşu kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre poşu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb.nden yapılmış bir başörtüsü türü, dolama



POŞU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ege köylülerinin güneşe karşı başlarına sardıkları renkli iki poşu, bir dizi de deve çanı almıştı.

