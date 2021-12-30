Poşulu ne demek, TDK'ya göre Poşulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Poşulu ne demek? Poşulu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi poşulu kelimesi. Peki poşulu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre poşulu nedir, poşulu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POŞULU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Poşulu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre poşulu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Poşusu olan



POŞULU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadınların hepsi poşuluydu, yalnız gözleri görünüyordu.

