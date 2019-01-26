Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 5, Rich 5, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 19, Kenan Sipahi 5, Dusan Cantekin 8, Samet Geyik 2, Gibson 5, Benzing...
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko: 58-79
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 5, Rich 5, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 19, Kenan Sipahi 5, Dusan Cantekin 8, Samet Geyik 2, Gibson 5, Benzing 3, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 10, Melli 5, Ahmet Düverioğlu 2, Barış Hersek 2, Sinan Güler 10, Sloukas 8, Datome 10, Lauvergne 15, Efe Ergi Tırpancı, Egehan Arna
1'İNCİ PERİYOT: 17-19
İLK YARI: 32-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-60
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti.
DHA
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