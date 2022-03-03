Potacı-Dökümcü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Potacı-Dökümcü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Potacı-Dökümcü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Potacı-Dökümcü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Potacı-Dökümcü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Potacı-Dökümcü Maaşı Ne Kadar? 2022 Potacı-Dökümcü Maaşları

Potacı-Dökümcü maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Potacı-Dökümcü maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Potacı-Dökümcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.53

Meslek Adı :

Potacı-Dökümcü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşıma, madeni uygun şekilde dökme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Potacı-Dökümcü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşımak,

b) Potalar üzerindeki cürufları almak,

c) Derecelerdeki çıkıcı yollukları tutuşturmak,

d) Madeni belli bir yükseklikte, belli bir kalınlıkta ve seri olarak dökmek,

e) Döküm sırasında madenin döküme elverişli sıcaklıkta olup almadığına, kalıba yetişip yetişmeyeceğine dikkat etmek, f) Pota nakillerinde vinç makaslarını amaca uygun olarak kullanmak,

g) Kullanılan donanımın gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

h) Çalışma yerinin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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