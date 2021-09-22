Potasyum Nitrat ne demek, TDK'ya göre Potasyum Nitrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Potasyum nitrat ne demek? Potasyum nitrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi potasyum nitrat kelimesi. Peki potasyum nitrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre potasyum nitrat nedir, potasyum nitrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Potasyum nitrat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Potasyum nitrat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

POTASYUM NİTRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Potasyum nitrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre potasyum nitrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güherçile

