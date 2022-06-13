Potasyum Sülfür ne demek, TDK'ya göre Potasyum Sülfür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Potasyum sülfür ne demek? Potasyum sülfür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi potasyum sülfür kelimesi. Peki potasyum sülfür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre potasyum sülfür nedir, potasyum sülfür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POTASYUM SÜLFÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Potasyum sülfür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre potasyum sülfür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kükürtlü hidrojenin potasyum hidroksite etkimesiyle oluşan birleşik (KHS)

