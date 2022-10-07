Poteyaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Poteyaj Operatörü görev tanımı nedir, Poteyaj Operatörü ne iş yapar, Poteyaj Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Poteyaj Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Poteyaj Operatörü Tanımı;

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Poteyaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Poteyaj Operatörü Maaşları

Poteyaj Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Poteyaj Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Poteyaj Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.47

Meslek Adı :

Poteyaj Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal döküm işlemlerinde katılaşmaya yön vermek,kalıbı korumak ve kaliteyi artırmak amacıyla döküm kalıplarını kullanım öncesi refrakter malzeme ile kaplayarak döküm işlemlerine hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Poteyaj Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döküm bölümünden veya kalıp tamir bölümünden gelen kalıbı almak,

b) Kalıp kumlaması yapmak, kalıbı temizlemek,

c) Kalıp üzerindeki atık parçaları pirinç çubukla temizlemek,

d) Kalıp poteyaja hazırlandığında, kalıbı ısıtmak,

e) Poteyaj malzemesini kullanıma hazırlamak,

f) Kalıba poteyaj atmak,

g) Poteyaj işlemi sonrasında kalıp dışına taşan kısımları fırça ile temizlemek,

h) Döküm işlemleri sonrasında kalıbın ve parçanın kontrolünü yapmak,

i) Periyodik aralıklarda kalıp poteyajını kontrol etmek,

j) Kalıptan sökülen parçaların montajı için kalıbı kalıp tamir bölümüne göndermek,

k) Çalışma alanının düzenli ve temiz olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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