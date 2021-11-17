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Potpuri ne demek, TDK'ya göre Potpuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Potpuri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Potpuri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Potpuri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Potpuri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Potpuri ne demek, TDK'ya göre Potpuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Potpuri ne demek? Potpuri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi potpuri kelimesi. Peki potpuri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre potpuri nedir, potpuri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POTPURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Potpuri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Potpuri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre potpuri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karmaca

POTPURİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Rumen orkestrası Balkan ülkelerinin folklorundan bir potpuri çalıyordu.

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