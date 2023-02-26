Pouria Aria Kia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pouria Aria Kia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pouria Aria Kia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pouria Aria Kia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pouria Aria Kia 3 Mayıs 1990 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پوریا آریاکیا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pouria Aria Kia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Pouria Aria Kia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pouria Aria Kia'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pouria Aria Kia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pouria Aria Kia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pouria Aria Kia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pouria Aria Kia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sh. Hamedan

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Bargh Jadid

25 Aralık 2017 yılında Paykan FC

16 Temmuz 2018 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2019 yılında Pars Jam

3 Kasım 2020 yılında Aluminium Arak

5 Temmuz 2022 yılında Tractor

Pouria Aria Kia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pouria Aria Kia şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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