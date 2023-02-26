Pouya Mokhtari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pouya Mokhtari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pouya Mokhtari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pouya Mokhtari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pouya Mokhtari 9 Temmuz 2001 tarihinde Tarom, Zanjan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da پویا مختاری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pouya Mokhtari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pouya Mokhtari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pouya Mokhtari'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pouya Mokhtari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pouya Mokhtari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pouya Mokhtari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pouya Mokhtari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC U19

1 Eylül 2020 yılında Saipa FC U21

1 Şubat 2022 yılında Saipa FC

11 Ağustos 2022 yılında Zob Ahan

Pouya Mokhtari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pouya Mokhtari şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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