Pouya Pourali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pouya Pourali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pouya Pourali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pouya Pourali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pouya Pourali 22 Mart 1996 tarihinde Bahnemir, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پویا پورعلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pouya Pourali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pouya Pourali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pouya Pourali'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pouya Pourali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pouya Pourali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pouya Pourali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pouya Pourali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Khooneh

7 Eylül 2017 yılında Baadraan

10 Ağustos 2018 yılında Khooneh

9 Temmuz 2019 yılında Fajr Sepasi

23 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Pouya Pourali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pouya Pourali şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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