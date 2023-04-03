Povilas Kalimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Povilas Kalimavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Povilas Kalimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Povilas Kalimavicius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Povilas Kalimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Povilas Kalimavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Povilas Kalimavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Povilas Kalimavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Povilas Kalimavicius 17 Mayıs 1997 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur.  Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Povilas Kalimavičius şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Povilas Kalimavicius Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Povilas Kalimavicius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Povilas Kalimavicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Povilas Kalimaviciusboyu ve yaşı kaç

Povilas Kalimavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Povilas Kalimavicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Povilas Kalimavicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Povilas Kalimavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dainava

1 Ocak 2017 yılında Sveikata

25 Temmuz 2018 yılında Riteriai B

1 Ocak 2019 yılında FK Vilnius

1 Haziran 2020 yılında DFK Dainava

8 Temmuz 2020 yılında Ateitis

25 Ocak 2021 yılında Riteriai B

Povilas Kalimavicius kimdir

Povilas Kalimavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Povilas Kalimavicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Povilas Kalimavicius nereli

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