Powell Obinna Obi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Powell Obinna Obi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Powell Obinna Obi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Powell Obinna Obi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Powell Obinna Obi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Powell Obinna Obi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Powell Obinna Obi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Powell Obinna Obi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Powell Obinna Obi 18 Aralık 1997 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da オビ パウエル オビンナ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Powell Obinna Obi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Powell Obinna Obi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Powell Obinna Obi'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Powell Obinna Obi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/powell.obi/

Powell Obinna Obiboyu ve yaşı kaç

Powell Obinna Obi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Powell Obinna Obi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Powell Obinna Obi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Powell Obinna Obi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında RKU

23 Ağustos 2019 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2020 yılında RKU

1 Şubat 2020 yılında Yokohama F. M.

4 Ağustos 2020 yılında Tochigi SC

27 Ekim 2020 yılında Yokohama F. M.

30 Haziran 2021 yılında Tochigi SC

31 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

Powell Obinna Obi kimdir

Powell Obinna Obi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Powell Obinna Obi şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Higashi Omiya Cosmos SSS, Omiya Ardija Jr., JFA Academy Fukushima (–2016), Ryutsu Keizai University (2016–2019)

Powell Obinna Obi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Powell Obinna Obi nereli

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