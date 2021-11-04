Powerbank kullananların dikkatine! Telefonu için Powerbank'i şarja taktı, parmağı koptu!

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Münip Bozoğlu (34), telefonunda şarj problemi yaşamamak için powerbank satın aldı. Şarj deposu olan ve son zamanlarda her evde en az 1 adet bulunan powerbank'i şarj etmek isteyen Bozoğlu, hayatının şokunu yaşadı. Hayat kurtarıcı olduğu düşünülen powerbank bir anda patlayarak talihsiz adamın serçe parmağını kaybetmesine sebep oldu.

HAVAN TOPU İLE AYNI SES ŞİDDETİ

34 yaşındaki Münip Bozoğlu, geçtiğimiz günlerde telefonunun şarj ömrünün uzun vadeli olabilmesi için lisanslı powerbank satın aldı. Telefonunu gün içinde powerbank sayesinde şarj eden Bozoğlu, aletin düşük pil uyarısı vermesi üzerine powerbankini prize taktı. Aradan saatler geçmesi üzerine evden yanık kokusu ve cızırdama sesi duyan Bozoğlu, kokuyu takip ederek mutfağa gitti ve yanmakta olan teknolojik aletle karşılaştı. O anlarda vakit kaybetmeden duman çıkan powerbanki pencereden atmak istedi ancak, elinde patladı. Talihsiz adamın sağ elindeki işaret parmağının yarısı koptu.

Olaya dair detaylara yer veren kazazede, "Güneydoğu'da askerlik yaparken 20 metre yakınıma havan topu düştü. Powerbankin patlaması da aynı onun gibi gürültülü oldu" ifadelerini kullandı.

EMO KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Benzer olayların daha önce de taraflarına sık sık bildirildiğini belirten Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya "Powerbanklerde bu tarz olaylar yaşanmasının sebebini biz bilinçsizce kullanıma bağlıyoruz. İnsanlar telefonlarının miliamper saat olarak kapasitesini mutlaka biliyorlar artık. Tavsiyemiz ancak bu kapasitenin en fazla 3 katı büyüklükte powerbank kullanmaları. Farz edelim şu anki cep telefonlarının bildiğim kadarıyla maksimum büyüklüğü 2 bin 500- 3 bin miliamperken 10 binlik, 20 binlik powerbanklar kullanılması doğru değil.

Çünkü bu cihaza zarar verebiliyor. Sonrasında uzun süreli şarjlar da yanlış. Cihazın şarj ışığı yanmadan, yani şarj bitiyor uyarısı alamadan şarja takma hususu da çok mahsurlu. Yan sanayi ürünlerin kullanılması ne yazık ki bu tarz olaylara sebebiyet verebiliyor. Bunun için tavsiyemiz şudur, vatandaşlarımızın telefonlarını aldıkları yerde uygun powerbanken hangisi olduğunu sorup öğrenmeleridir. Kullanım süreleri her elektronik cihaz için 3 yılı geçmemelidir." ifadelerini kullanarak, bilinçli kullanıma dikkat çekti.