Powered by pride ne demek? Powered by pride anlamı ne? Taylan Antalyalı'nın tişörtü sosyal medyayı salladı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtte yazan Powered by pride'nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Gökkuşağı renklerini görenler hemen Powered by pride ne demek? Powered by pride anlamı ne? sorularının yanıtını arama başladı. İşte Powered by pride Türkçe çevirisi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı salladı. Üzerinde gökkuşağının renkleri ve Powered by pride yazısının olduğu tişört dikkat çekti. Peki Powered by pride ne demek? Powered by pride anlamı ne? POWERED BY PRİDE NE DEMEK? Powered by pride 'Gurular destekliyorum' demektir. POWERED BY PRİDE ANLAMI NE? Taylan Antalyalı, LGBT'yi temsil eden renklerin Powered by pride yazısının olduğu tişörtle hedef oldu. Türkçesi 'Gurular destekliyorum' yazılı tişörtü giyip sosyal medyada paylaşım yapan Taylan Antalyalı, büyük eleştiri aldı. Futbolcu yaptığı paylaşımın ardından büyük tepki alınca fotoğrafını kaldırdı. A Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli ismi Taylan Antalyalı dışında, EURO2020'de de Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, maça gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandıyla çıkmıştı. 35 yaşındaki kalecinin bu girişimini UEFA, "siyasi" olarak nitelemiş ve bir soruşturma başlatmıştı. TUGAY DEMİR'DEN SERT SÖZLER Yorumculardan Turgay Demir, Taylan Antalyalı hakkında," Taylan kardeşim, gay olabilirsin, bu beni ilgilendirmez. Gay arkadaşların vardır bu da beni ilgilendirmez. Ama sen bunun reklamını yapamazsın. " dedi. Gazeteci Emre Bol ise," Genç çocuklar seni örnek alarak büyüyorlar. Sen gidip de böyle bir T-shirt giyersen o çocukları başka şeylere de özendirirsin." değerlendirmesinde bulundu. BIŞAR ÖZBEY'DEN DESTEK GELDİ Bışar Özbey ise Taylan için destek sözleri sarf etti. Özbey, "Ben Taylan’ın onun anlamını bilmediğini düşünmüyorum, bilerek giymiştir, iyi de yapmıştır, aslanım benim." diye konuştu. Bölge Gündem