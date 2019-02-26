Poyraz Marmara'da etkisini kaybetti
Tekirdağ sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker yollarına devam etti
TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından Tekirdağ sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker, yollarına devam etti.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, cumartesi gününden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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