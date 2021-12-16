Pozitif Elektrik ne demek, TDK'ya göre Pozitif Elektrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitif elektrik ne demek? Pozitif elektrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitif elektrik kelimesi. Peki pozitif elektrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitif elektrik nedir, pozitif elektrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POZİTİF ELEKTRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitif elektrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pozitif elektrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik

- Kişiler arasında olumlu etki

